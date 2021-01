Rio de Janeiro

MPRJ quer suspensão de pedido de aposentadoria de conselheiro afastado do TCE-RJ

Aloysio Neves Guedes está afastado do exercício do cargo no TCE-RJ, por decisão do STJ, onde responde pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa

08/01/2021