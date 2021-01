Por causa da pandemia, aulas vão acontecer pela Internet Cacau Fernandes / Divulgação

Publicado 10/01/2021

Rio - A ONG Favela Mundo abre, neste domingo, 300 vagas para oficinas de capacitação profissional com foco em empreendedorismo. As vagas são para aulas de maquiagem social, maquiagem artística, tranças afro e turbantes, decoração de unhas, fantasias e adereços e artesanato e fazem parte do Projeto A Arte Gerando Renda.

Para participar é preciso ter, no mínimo, 15 anos de idade. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 2236-4129. As oficinas vão acontecer nas redes sociais do projeto - Instagram ( www.instagram.com/artegerandorenda ), Facebook ( www.facebook.com/artegerandorenda ) e Youtube ( www.youtube.com/favelamundo ).

"Nosso foco são moradores das comunidades, que com a pandemia estão procurando novas formas de gerar renda para suas famílias", conta Marcello Andriotti, idealizador do projeto.

De acordo com a ONG, algumas ex-alunas do A Arte Gerando Renda vivem do que aprenderam nas aulas. Elas chegam a ganhar até R$ 3,5 mil por mês.

"A procura pelos cursos online superou todas as nossas expectativas. Em poucos dias preenchemos as 1.500 vagas e, devido a enorme procura, decidimos atender aos pedidos e abrir mais 300 vagas", acrescenta Andriotti.

A Favela Mundo é patrocinado pelo ICTSI Rio, Magellan IP e MetrôRio e apoiado pelo Instituto Invepar e pela Secretaria Municipal de Cultura.