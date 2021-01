Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) Foto: Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 08:37

Rio - Um motociclista foi morto, na noite desta sexta-feira (8), durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Testemunhas contaram à polícia que a vítima tinha acabado de sair do trabalho quando foi abordada pelo bandido.



De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Leonor, no bairro Porto Velho. O 7º BPM (São Gonçalo) foi acionado para um ocorrência com tiros naquela região.



Uma testemunha disse que o assaltante efetuou pelo menos dois disparos contra a vítima e fugiu do local levando uma mochila e a motocicleta dele.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí irá investigar o caso. De acordo com a especializada, diligências estão sendo realizadas. A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança do bairro para tentar identificar o autor do crime.