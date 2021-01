Policiais civis encontraram plantação de maconha em área de preservação ambiental em Magé Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 13:04

Rio - Policiais da 66ª DP (Piabetá) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (8), um homem de 30 anos pelo crime de tráfico de drogas. Ele cultivava uma plantação de maconha em uma área de preservação ambiental na localidade do Rio do Ouro, em Magé, na Baixada Fluminense. O nome do preso não foi revelado.



Os policiais receberam a informação que o suspeito ameaçou alguns vizinhos dizendo que "cortaria as mãos" deles caso mexessem na plantação. A partir da suspeita, uma equipe foi até o local e abordou o homem. Ele levou os policiais até o meio da mata, onde foram encontrados diversos pés de maconha, com alturas entre 1,20 e 1,40 m.

A plantação foi destruída pelos agentes e o homem foi encaminhado para a 66ª DP.