O prefeito Eduardo Paes participa, com o secretário especial da Juventude Carioca (JUVRio), Salvino Oliveira, da inauguração do primeiro Memorial da Luta da Juventude no enfrentamento à covid-19 Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 09/01/2021 13:55 | Atualizado 09/01/2021 14:34

Rio - A Cidade de Deus, na Zona Oeste, foi a primeira comunidade a receber o Memorial da Luta da Juventude no enfrentamento à covid-19, uma homenagem aos jovens que se mobilizaram para reduzir os impactos da pandemia na cidade do Rio. Uma placa foi instalada na Praça Padre Júlio Groten, na manhã deste sábado.

fotogaleria

Publicidade

"É importante homenagear pessoas que diante da tragédia e da dificuldade deram as mãos, arregaçaram as mangas e foram para luta. Acompanhei de perto os coletivos trabalhando para salvar vidas. Vocês não estarão sozinhos, terão a prefeitura ao lado. Nossa tarefa é fazer com que as coisas aconteçam. Não admissível ter uma UPA que não funciona, serviços básicos não funcionem, as pessoas terem fome em uma cidade com o Rio de Janeiro. A prefeitura tem recursos para fazer acontecer", disse o prefeito Eduardo Paes.

Salvino Oliveira, secretário especial da Juventude Carioca, destacou a importância da homenagem. "Os jovens periféricos foram protagonistas na mobilização para reduzir os impactos diretos da pandemia de Covid-19 em seus territórios. É simbólico que na nossa primeira grande ação destaque a juventude carioca".

Publicidade

Salvino Oliveira, secretário especial da Juventude Carioca esteve na Cidade de Deus neste sábado para falar sobre o Memorial da Luta da Juventude no enfrentamento à covid-19



Crédito: Aline Cavalcante / O Dia.#ODia pic.twitter.com/TpgvKPn2R5 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 9, 2021

Moradora da Cidade de Deus anos e fundadora do projeto Ligação Cultural, criado há 3 anos, Samantha Messiades, 32, pontuou que estas ações mostram o avanço na visibilidade de jovens das comunidades.

Publicidade

"Espero que a Secretaria da Juventude olhe para os jovens da comunidade. Já neste primeiro momento percebemos a vontade nos ouvir, ganhamos visibilidade. A juventude trabalhou muito na pandemia. Entregamos comida, fomos às ruas. Enquanto todos estavam em casa, a gente estava na luta. Este reconhecimento me surpreendeu, é muito importante para nós saber que estão nos vendo".

Paes e Salvino ainda distribuíram, no final do evento, girassóis para os agentes de saúde e representantes da educação da Cidade de Deus.

Publicidade

"O girassol representa a esperança e a gente tem esperança de um futuro melhor, mais nobre e mais bonito, não só para a Cidade de Deus, mas para toda a nossa cidade. O girassol não foi escolhido a toa, ele representa a esperança que nós temos de um futuro melhor e que daqui pra frente caminhemos juntos", finalizou Salvino.

Homenagem nas comunidades

Publicidade

A inauguração deste sábado foi a primeira, de um total de 10 memoriais que serão inaugurados nos próximos dias na Maré, Vila Kennedy, Jacarezinho, Alemão, Rocinha, Providência, Bancários e Santa Cruz.

Os locais de instalação dos memoriais foram escolhidos como prioritários pela proporção de jovens. Segundo o IBGE, a maior parte dessa faixa etária, principalmente na Rocinha (32%), Maré (29%), Complexo do Alemão (28%) e Jacarezinho (28%).

Publicidade