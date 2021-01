Policiais militares lideram ranking de mortos e baleados em 2020, de acordo com a plataforma Fogo Cruzado Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 14:46 | Atualizado 09/01/2021 14:48

142 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio em 2020. Os mais atingidos foram policiais militares.

Os PMs aparecem em primeiro lugar no ranking da taxa de mortalidade, 40 agentes morreram de um total de 54. No ranking de baleados, a categoria sai na frente com 75 feridos, de um total de 88. De acordo com a pesquisa, em segundo lugar aparecem os policiais civis, com 4 mortos e 5 feridos. Os agentes da marinha tiveram tiveram 1 morte em 2020 e 2 feridos. Bombeiros tiveram 3 mortes e os agentes penitenciários tiveram 1 membro ferido e 1 morto.

Queda no número de agentes de segurança mortos em comparação com 2019

Tanto no número de agentes de segurança mortos, quanto no número de baleados, os dados de 2020 não superaram os de 2019. Em 2019, 18 agentes foram mortos em serviço, já em 2020 houve uma queda de 28%, sendo 13 mortos em atividade.

A queda no número de agentes mortos fora de serviço foi de 13%, somente. Em 2019 foram 39, já em 2020 o número chegou a 34 mortos. Entre os agentes aposentados e exonerados o número caiu significativamente. Em 2019 foram 17 mortos e em 2020 foram 7.

Queda no número de agentes de segurança baleados em comparação com 2019

Em 2020, 51 agentes de segurança que estavam em serviço ficaram feridos. Já em 2019, o número chegou a 83. Os agentes baleados fora de serviço caíram pela metade. Em 2020 foram 36 baleados e em 2019 foram 72. Os profissionais da segurança aposentados e exonerados tiveram uma queda de 86%, sendo 1 baleado em 2020 e 6 em 2019.