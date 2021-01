Agentes na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 16:59

Rio - Guardas do Grupamento Especial de Trânsito (GET) prenderam, na manhã deste sábado, um motorista que atropelou um ciclista de 60 anos e fugiu sem prestar socorro na Avenida Estado da Guanabara, na Praia de Grumari, Zona Oeste do Rio.



Segundo a Guarda Municipal, agentes de trânsito faziam o controle e a fiscalização da Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, quando foram acionados, por volta das 9h30, por um amigo da vítima que relatou o atropelamento sem gravidade. Ele vinha perseguindo o veículo desde Grumari e pediu ajuda aos guardas, que o acompanharam até localizarem o carro, modelo Ford Fiesta, nas proximidades da cancela.



Os guardas municipais fizeram a abordagem e constataram que o condutor, de 27 anos, não portava a carteira nacional de habilitação e o conduziram para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Ao chegar na delegacia, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, para se submeter ao exame de alcoolemia, que não constatou a ingestão de bebida de alcoólica.



O ciclista sofreu ferimentos leves na perna esquerda e compareceu na delegacia para prestar depoimento, após ser atendido em um hospital particular da região. A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa qualificada e o motorista foi liberado.



O agente de trânsito ainda multou o motorista por dirigir sem a carteira nacional de habilitação, que é uma infração gravíssima com perda de sete pontos na carteira e multa prevista no valor de R$ 293,47 reais.