Publicado 09/01/2021 17:15 | Atualizado 09/01/2021 18:07

Rio - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o governador afastado do Rio Wilson Witzel não é obrigado a depor enquanto a delação feita pelo ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, for sigilosa. A decisão aconteceu após o deputado estadual Luiz Paulo (PSDB) entrar com um pedido de cassação da liminar expedida pelo ministro Alexandre de Moraes.

No documento, Luiz determina que Witzel não tem obrigação de prestar depoimento enquanto o sigilo da delação do ex-secretário permanecer.



O pedido de cassação primeiramente foi encaminhado ao STF, para o ministro Luiz Fux. Porém, ele se declarou impedido. Coube à vice-presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, decidir que não havia motivo para derrubar a decisão de Alexandre de Moraes.



Processo de impeachment

Na próxima quarta-feira (13), uma nova sessão do Tribunal Especial Misto, que julga o processo de impeachment de Witzel, está marcada para acontecer. No mesmo dia acontece o julgamento dos embargos de declaração – recursos da defesa de Witzel que questionam a interrupção da contagem do prazo.

O órgão suspendeu os prazos do processo por entender que a contagem de tempo não pode continuar enquanto Witzel não puder ser ouvido. O tribunal tem 180 dias para concluir todo o processo.