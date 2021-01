O desembargador federal Paulo César Morais Espírito Santo Divulgação

Rio - O desembargador Paulo Espírito Santo, do Tribunal Federal da 2ª Região (TRF-2), se declarou suspeito para prosseguir com os julgamentos dos casos da Operação Lava Jato no Rio.



O desembargador afirmou, em despacho, que, ao longo do período em que ficou afastado por ter contraído a covid-19, em dezembro, tomou conhecimento de alguns fatos sobre a Lava Jato que o impedem de continuar o julgamento.



Segundo o TRF-2, o pedido de suspeição foi por motivo de foro íntimo. O desembargador Paulo Espírito Santo é relator dos processos envolvendo as operações Furna da Onça; Cadeia Velha; C'Est Fini; e da Operação Consigliere.



As operações C'Est Fini e Consigliere, são referentes a pagamentos de propinas e fraudes em licitações de obras do estado, envolvendo, entre outros réus, o ex-governador Sergio Cabral e o ex-secretário da Casa Civil Regis Fichtner.



A redistribuição dos processos em que o desembargador Paulo Espírito Santo se declarou suspeito ainda não tem data para acontecer.