O influenciador digital Daniel Carvalho criou a personagem Katylene, uma travesti moradora de Xerém, na Baixada Fluminense Divulgação MTV

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 08:37 | Atualizado 10/01/2021 12:05

Rio - Parentes e amigos se despedem, neste domingo (10), do influenciador digital e apresentador de TV Daniel Carvalho, criador do personagem Katylene. O enterro acontece na parte da tarde no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Aos 32 anos, Daniel morreu na sexta-feira (8) após sofrer uma parada cardiorrespiratória por decorrência de falência aguda dos rins. Ele estava internado no CER Leblon desde o fim do ano passado.

Nas redes sociais, famosos como Sabrina Sato homenagearam o influenciador digital.

O Daniel Carvalho, estará sempre presente através da sua inteligência e genialidade. Rip Katylene. pic.twitter.com/TxIznev2jO — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) January 9, 2021 O influenciador ganhou projeção na internet após a criação da personagem Katylene Beezmarcky, uma travesti nascida em Xerém, na Baixada Fluminense. Em seu blog, Papel Pobre, usava a personagem para comentar a vida das celebridades e subcelebridades, sempre com tom de humor.

O sucesso da personagem levou Daniel e Katylene para a televisão. Em 2010, ganhou um espaço de 15 minutos na MTV. Em 2012, integrou a equipe do programa “Muito +”, comandado por Adriane Galisteu, na Tv Bandeirantes. Nesse período teve que deixar a personagem de lado, mas pouco depois anunciou sua saída da Band para dar mais atenção à Katylene.

A página oficial de Daniel e Katylene contava com mais de 217 mil seguidores.