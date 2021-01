Em São Gonçalo, PMs apreenderam fuzil e pistola. Dois suspeitos foram mortos em confronto Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 10:17 | Atualizado 10/01/2021 11:31

Rio – Duas ações da Polícia Militar resultaram na morte de quatro suspeitos, neste sábado (9), em São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Houve apreensão de um fuzil; duas pistolas, um revolver e drogas.



Em São Gonçalo, policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) ocuparam pelo menos duas comunidades no bairro Sacramento. De acordo com a PM, há mais de uma semana traficantes rivais disputam território naquela região. Por conta disso, o policiamento foi intensificado.



Durante patrulhamento, os PMs foram atacados por homens armados. Após o confronto, dois suspeito foram encontrados baleados. A dupla chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, mas não resistiu. Com eles os policiais apreenderam um fuzil calibre 556, uma pistola nove milímetros e drogas.



A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara).



Confronto e mortes em Itaboraí



Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) realizaram no sábado uma operação na localidade conhecida como Santo Antônio. Houve confronto e dois suspeitos foram baleados e acabaram morrendo.



Segundo a polícia, a dupla estava armada com uma pistola e um revólver que foram apreendidos.