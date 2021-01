82ª Delegacia de Polícia de Maricá Foto: Mauricio Peçanha

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 11:15 | Atualizado 10/01/2021 12:06

Rio - Um agente penitenciário foi vitima de um sequestro-relâmpago, na madrugada de sábado (9), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O agente teve o carro particular levado pelos bandidos.



A 82ª DP (Maricá) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, o agente mora em São Gonçalo e estava na cidade vizinha visitando um amigo. Ao retornar para casa, ele foi abordado por homens armados que anunciaram o assalto.



Em depoimento, segundo a polícia, a vítima relatou que um dos assaltantes assumiu a direção do carro e ordenou que ele ficasse no banco do carona. Ele foi liberado próximo ao conjunto habitacional 'Minha Casa, Minha Vida' do bairro Itaipuaçu.