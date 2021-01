CEDAE realiza manutenção em ruas da Zona Sul do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 12:29 | Atualizado 10/01/2021 12:30

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) vai realizar, nesta terça-feira (12), três intervenções para garantir a melhoria operacional nas redes de água da Zona Sul do Rio. Serão instaladas uma válvula borboleta em tubulação na Rua Frei Solano, no Humaitá; uma comporta de registro na Rua Pinheiro Guimarães, em Botafogo; e a substituição de registro na Rua Siqueira Campos, esquina com a Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Os serviços terão início às 09 horas e a previsão é de que sejam concluídos até as 21 horas do mesmo dia.



Durante a operação, o abastecimento ficará reduzido nos bairros do Jardim Botânico, Humaitá, Botafogo; Lagoa (trecho entre a Fonte da Saudade e o Parque da Catacumba); e Copacabana (entre as ruas Constante Ramos e Siqueira Campos).



O fornecimento de água será totalmente restabelecido assim que o serviço for concluído e a previsão é de que esteja normalizado em até 24 horas. Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento.



A Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.