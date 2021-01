Rio de Janeiro

DH Baixada faz novas buscas por informações dos meninos desparecidos em Belford Roxo

Agentes do Núcleo de Descoberta e Paradeiro voltaram no local que é realizada a feira de Areia Branca. Lucas Matheus, Alexandre da Silva e Fernando Henrique, foram vistos pela última vez no dia 27 de dezembro

Publicado 10/01/2021 12:52 | Atualizado há 2 horas