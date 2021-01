Evento aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 15:18 | Atualizado 10/01/2021 19:41

Rio - Uma festa ocorrida na noite deste sábado na Mansão Belmont, na Estrada do João Melo, em Campo Grande, na Zona Oeste, gerou polêmica ao registrar centenas de pessoas sem máscara e aglomeradas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, foi possível ver a multidão, que não respeitou o distanciamento social no local. O evento acabou apenas na manhã deste domingo.

O Corpo de Bombeiros informou que esteve no local, mas não encontrou nenhuma irregularidade. O DIA entrou em contato com a Polícia Militar para saber se equipes foram acionadas, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno. A reportagem também procurou os organizadores do evento, que não responderam sobre a festa.

Publicidade

Até este sábado (9), o Rio de Janeiro havia registrado 459.866 casos e 26.704 óbitos por coronavírus. Em 24h o estado contabilizou 5.591 novos casos e 224 mortes.