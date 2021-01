Movimentação de pessoas na Praia de Ipanema Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 17:45

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 460.927 casos confirmados e 27.765 óbitos pelo coronavírus. Nas últimas 24h, foram contabilizadas 45 novas mortes e 1.061 novas pessoas infectadas pela doença.

No estado, a taxa de ocupação para leitos de UTI para covid-19 é de 71.9%. Já para enfermarias, 60.8%.

Vacinas devem chegar nesta semana

Daniel Soranz, secretário Municipal de Saúde do Rio, destacou que a prefeitura está pronta para iniciar a vacinação contra a covid-19, assim que o Ministério da Saúde divulgar o calendário nacional de imunização. A expectativa é de que entre os dia 20 e 25 de janeiro as primeiras doses da vacina comecem a ser aplicadas. Ele afirmou ainda que as unidades de saúde da cidade já estão recebendo seringas e agulhas para não atrasar a vacinação.

"O Ministério da Saúde assinou um acordo de compra com o Butantan de 46 milhões de doses e já foi solicitado o pedido de registro na Anvisa e também que a distribuição seja feita antes disso. Então, nossa expectativa é que ao longo da semana a gente receba a vacina ou que a cadeia de logística comece a ficar mais clara para nós", garantiu o secretário na manhã deste domingo, na Central de Logística da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Taquara, Zona Oeste do Rio.