Já houve registro de chuva em alguns bairros da Zona Norte e Baixada Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 20:26 | Atualizado 10/01/2021 21:41

Rio - Uma chuva forte poderá cair no Rio de Janeiro no final da noite deste domingo, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura. A previsão é de chuva moderada, podendo ser rapidamente forte

em pontos isolados. Por volta das 18h chegou a chover em Magé, São Gonçalo, São João de Meriti e Mesquita.

Núcleos de chuva podem atingir principalmente a Zona Norte. Os ventos estarão fracos (até 18,5km/h) a moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h). A temperatura máxima registrada neste domingo foi de 35,9°C, às 14h, na estação Irajá, e mínima registrada de 22,3°C, à 0h, na estação Alto da Boa Vista.

Publicidade

Previsão para os próximos dias

Na segunda-feira (11), áreas de instabilidade em altos e médios níveis poderão ocasionar pancadas de chuva moderada isoladas, acompanhada de raios durante o período da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova, em média, menos que 10mm.

Publicidade

Entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), um sistema de alta pressão influenciará as condições de tempo com predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva.

Na quinta-feira (13), o tempo ficará instável devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. Desta forma, a previsão é de aumento da nebulosidade e pancadas de chuva moderada isoladas durante a tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova, em média, menos que 5mm.