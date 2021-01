Ruas ficam alagadas após forte chuva em Duque de Caxias Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 07:55 | Atualizado 11/01/2021 07:56

Rio - Uma forte chuva que atingiu Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo, causou o desabamento de duas casas e estragos na cidade. Segundo a prefeitura, foram registrados 151 milímetros de chuva em 24 horas e o município chegou a entrar em estágio de atenção às 19h30 deste domingo.

Os dois desabamentos aconteceram na Rua Sergipe e na Rua Ceará, no bairro de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito. De acordo com a Defesa Civil, não houve vítimas. Também foi registrada uma queda de árvore na entrada do bairro Santo Antônio, em Xerém, e não houve vítimas. A Defesa Civil e o Gopp Bombeiros de Campos Elíseos atuaram no local para a liberação da via.

Na manhã desta segunda-feira, ruas permaneceram alagadas, principalmente no bairro de Morabi 2. Nas redes sociais, moradores também relataram alagamentos na Rua Botelho de Oliveira, em Jardim Anhangá; na Avenida Almeida Garret, em Figueira; e em locais no bairro de Parque Angélica.

A Defesa Civil de Duque de Caxias orienta a população para que, no caso de emergência, solicite atendimento através dos telefones 193 (Corpo de Bombeiros), 199 e 08000 230 199 (Defesa Civil).