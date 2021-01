Supervia Divugação/Agetransp

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 07:57 | Atualizado 11/01/2021 13:41

Rio - O trechos entre Central do Brasil e Gramacho, e Gramacho e Saracuruna, operam com intervalos irregulares nesta segunda-feira. De acordo com a Supervia, uma ocorrência na rede aérea nas proximidades da estação Manguinhos, na Zona Norte do Rio, afetou a circulação. Na tarde desta segunda-feira, a concessionária disse que a circulação está normal em todo o ramal Saracuruna.

Passageiros relatam que a demora nas partidas começou por das 5h. "O problema é em Manguinhos e o que o Ramal de Saracuruna tem a ver com isso? Não teria como manter o intervalo normal ao menos neste trecho entre Saracuruna e Gramacho?", questionou um passageiro.

Em função de uma ocorrência na rede aérea nas proximidades da estação Manguinhos, os trechos Central do Brasil Gramacho e Gramacho Saracuruna operam com intervalos irregulares. Estamos trabalhando para normalizar essa situação o quanto antes. pic.twitter.com/jIZI6bGBMR — SuperVia (@SuperVia_trens) January 11, 2021

"A ocorrência foi nas proximidades de Manguinhos que consequentemente afeta a circulação dos trens nas outras estações. Pedimos desculpas pelo transtorno", explicou a concessionária nas redes sociais.

Mais tarde, a Supervia enviou nota explicando que, entre 11h36 e 12h10 desta segunda-feira, a concessionária precisou interromper parcialmente a operação dos trens do ramal Saracuruna em função de troca de tiros nas proximidades da estação Manguinhos. Os trens circularam apenas entre Bonsucesso e Gramacho e no trecho Gramacho-Saracuruna. As partidas da Central do Brasil para este ramal ficaram suspensas.

"Neste momento, a circulação é normal em todo o ramal. Durante a ocorrência, os clientes foram informados por meio do sistema de áudio dos trens e estações e pelos canais digitais da concessionária", esclarece a Supervia em nota.