Policial militar é morto a tiros em Nova Iguaçu Reprodução / Redes Socias

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 12:13 | Atualizado 11/01/2021 14:31

Rio - Um policial militar foi morto, na manhã desta segunda-feira, no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o cabo José Navarro, 36 anos, estava saindo de casa para trabalhar quando foi atingido por disparos de homens armados, que entraram no condomínio residencial. A ação foi filmada pelo circuito interno das câmeras do condomínio.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas para a ocorrência no condomínio e encontraram o agente morto.

Publicidade

Policial é morto a tiros em condomínio em Nova Iguaçu. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/yumliWzoDy — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2021

Navarro era lotado no 39º BPM (Belford Roxo) e estava na corporação desde 2009. Ele deixa uma filha. A corporação informou que está prestando apoio à família e, até o momento, não há confirmação de horário e local do sepultamento.

Publicidade

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que a ocorrência está em andamento. A perícia está sendo realizada no local.