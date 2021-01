Estação André Rocha, na Taquara, na Zona Oeste do Rio, foi reaberta e revitalizada pela prefeitura da cidade Divulgação / SMTR

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) do Rio e o BRT Rio reabriram, nesta segunda-feira (11), a Estação André Rocha, na Taquara, na Zona Oeste da cidade. Logo pela manhã, a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, e a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, estiveram no local para acompanhar a movimentação. A estação foi entregue aos usuários com nova pintura, iluminação interna com luminárias de LED e externa, com refletores, bilheteria reformada, vidros instalados e nova programação visual.



"A gente fica muito feliz quando vê a reabertura de uma estação porque sabe que a população do entorno vai ser beneficiada. Ela foi reformada, está bonita. O desafio agora é a manutenção e levar estas melhorias para todas as estações que estão fechadas", disse a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.



Essa é a quarta estação que está sendo reativada desde o início do ano, após passar por pequenos reparos. As outras três que voltaram a receber passageiros são Pinto Teles, no Campinho, Bosque Marapendi (Módulo Expresso), na Barra da Tijuca, e Tanque, em Jacarepaguá.



"Tive um retorno muito bom com as outras estações que foram reabertas aqui na região. Transporte muda a vida das pessoas e essa reativação da André Rocha vai fazer diferença para os moradores de Jacarepaguá", comentou a subprefeita Talita Galhardo.



A estação André Rocha estava fechada desde março do ano passado. Segundo a senhora Maria da Conceição Rocha, moradora da região, o encerramento do serviço do BRT no local trouxe uma série de transtornos à população. Nesta segunda-feira, contudo, ela teve motivo para comemorar.



"O serviço aqui ficou péssimo porque eu tinha que andar da André Rocha ao centro da Taquara para pegar o BRT. Agora está ótimo, principalmente porque faço tratamento contra o câncer e esse trajeto ficava muito cansativo para mim. Agradecemos pela reinauguração", falou.



A previsão da Secretaria Municipal de Transportes é de que mais quatro estações do BRT voltem a funcionar até o dia 1° de fevereiro: Praça do Bandolim e Aracy Cabral, ambas na Taquara, Nova Barra, no Recreio dos Bandeirantes, e General Olímpio, em Santa Cruz. Todas estão sendo revitalizadas.



Atualmente, há 52 estações do BRT fechadas, a maioria por problemas de vandalismo e de segurança. Ainda neste mês, a secretaria divulgará um cronograma de reabertura de outros locais.



Vistoria na Estação Magarça



Antes da reabertura do módulo expresso da Estação do BRT André Rocha, equipes da SMTR, CET-Rio, Guarda Municipal, Assistência Social e Comlurb, acompanhados de representantes do BRT Rio, participaram de mais uma ação integrada, dessa vez na Estação Magarça, visando à melhoria da qualidade dos serviços aos usuários.



Além da avaliação do estado físico na estação e da observação sobre as condições de operação no transporte de passageiros, com vistas ao planejamento de melhorias, houve distribuição de máscaras para evitar o contágio de covid-19.



A operação, iniciada na última segunda-feira (4), beneficia as 26 estações mais movimentadas do BRT.