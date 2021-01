Cartaz do ato por justiça pela morte de Jefferson Bispo da Silva, de 15 anos, e Gabriel Machado Estevão, 19 Foto: Reprodução / Facebook

Rio - Amigos e familiares de Jefferson Bispo da Silva, de 15 anos, e Gabriel Machado Estevão, de 19, irão protestar na tarde de terça-feira, às 17h, na Alameda São Boaventura, em Niterói, pedindo justiça após a morte dos jovens. Os dois foram baleados na última terça-feira durante uma operação da Polícia Militar na comunidade Santo Cristo, Niterói, e não resistiram aos ferimentos.

Ao O DIA, a irmã de Gabriel, Jaqueline Teresa Machado, contou que o jovem, que é conhecido como Zulu, tinha deficiências intelectuais e que catava latinhas de alumínios quando o tiroteio aconteceu. "Sempre que acontecia um tiroteio na comunidade eu ia atrás do meu irmão. Como nossa mãe já faleceu, eu exercia esse papel na vida dele. Quando não conseguia ir buscá-lo, ele pedia para entrar na casa dos vizinhos que o conhecia. O policial falou que, infelizmente, ele estava no local errado, na hora errada. Nada justifica o que aconteceu. O que a gente mais quer é justiça”, desabafou.

PMs disseram, em depoimento, que foram recebidos a tiros na comunidade



De acordo com a Polícia Militar, uma viatura do 12º BPM (Niterói) patrulhava a região e foi atacada por homens armados. Houve o confronto e duas pessoas foram encontradas baleadas. A PM apreendeu uma pistola glock com kit rajada, uma granada e drogas. Maria Luiza Coelho, avó de Jefferson, disse que ouviu de moradores que foram os policiais quem forjaram as armas e as drogas no local do crime.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DH/NSGI). O delegado Mario Lamblet, que investiga o caso, disse que os dois fuzis de calibre 7.62 usados pelos policiais militares na ação foram apreendidos. A Polícia Civil está analisando os depoimentos de todas as testemunhas. Familiares dos familiares já foram ouvidos.



"Os policiais alegaram que chegaram na comunidade quando houve confronto com cerca de quatro elementos. Após o confronto, encontraram os dois jovens caídos. Próximo aos jovens, material com drogas, e também uma arma e uma granada. As armas dos policiais e a pistola foram apreendidas e irão passar por perícia", afirmou o delegado. "Um policial disse que efetuou seis disparos, o outro disse que não se recorda. Vamos apurar e analisar o que foi colhido no local", completou o titular da DH de Niterói.



Ainda segundo a Polícia Civil, os jovens não tinham anotações na polícia. Há apenas um registro de Jeferson, quando tinha apenas dez anos, por um furto num supermercado. O caso não é registrado oficialmente pela polícia como passagem porque o autor da infração é menor de 12 anos. "O Jefferson quando criança teve uma ocorrência na delegacia de Alcântara (72ª DP). Na época, a própria mãe fez a ocorrência lá. O outro rapaz, o Gabriel, não teve ocorrência".



Na tarde de terça-feira, moradores desceram até a Alameda São Boaventura, no Fonseca, para protestar contra a morte de Jefferson e Gabriel.