Por O Dia

Publicado 11/01/2021 17:23 | Atualizado 11/01/2021 18:33

Rio - Uma jovem de 20 anos morreu, na manhã desta segunda-feira, após ser atingida por uma bala perdida na comunidade Cebolô, no bairro Arsenal, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Identificada como Andressa Vianna, ela chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres mas não resistiu.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) estava em patrulhamento quando foi atacada a tiros em um dos acessos da comunidade. Uma equipe de apoio com um blindado foi acionada. Com a chegada do blindado, uma vítima foi resgatada e socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Os criminosos fugiram e a ocorrência foi registrada inicialmente na 75ª DP (Rio do Ouro).



Em nota, a Polícia Civil informou que "investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) para apurar os fatos. As armas dos policiais militares que participaram da ação foram apreendidas. Os agentes realizam diligências em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime e a origem do disparo que atingiu a vítima".