Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 461.561 casos confirmados e 26.771 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 634 novos casos e 22 mortes. Entre os casos confirmados, 428.991 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 72%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 61.5%.

Prefeitura do Rio amplia testes para covid-19 na cidade

De acordo com a prefeitura, o objetivo é testar inicialmente cerca de 450 mil pessoas, já a partir desta semana. Os novos exames compõem a estratégia de testagem do município, que será ampliada. Eles serão realizados nas unidades básicas de saúde, seguindo os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. A prefeitura ainda ressalta que não é uma testagem em massa, os testes serão realizados em pessoas com até sete dias do início dos sintomas.