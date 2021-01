Clodoaldo Silva com a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, e seu subsecretário, Daniel Bove Divulgação

Um dos maiores medalhistas paralímpicos e atuante na área de inclusão de pessoas com deficiência, Clodoaldo Silva foi convidado para ser o embaixador da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio. Aposentado desde 2016, o ex-atleta de natação, inclusive, já deu sugestões para a pasta.

"Estou muito feliz pelo convite e pelo reconhecimento. A deficiência estabelece limites mas nunca incapacidade. Apresentei minhas ideias e propostas, e fui tratado com muita dignidade e respeito", afirmou Clodoaldo, de 41 anos.

O convite oficial foi realizado nesta segunda-feira (11) pela secretária municipal, Helena Wernek, e seu subsecretário, Daniel Bove. "Estou muito feliz e emocionada em receber um campeão da vida. Clodoaldo é referência em dignidade, honra e esperança para que tenhamos um mundo acessível melhor", disse Helena.

A ideia é aproveitar o nome de Clodoaldo para alavancar os projetos da secretaria e a promessa é de mais políticas de inclusão às pessoas com deficiência. "Estar com um recordista paralímpico brasileiro nos reforça cada vez mais, para dar o máximo do nosso trabalho para promover políticas públicas", completou Daniel Bove.

Um dos maiores paratletas olímpicos, Clodoaldo Silva conquistou 14 medalhas em Paralimpíadas, sendo seis de ouro, seis de prata e duas de bronze. Em 2016, antes de se aposentar, o nadador conhecido como 'Tubarão das Piscinas' foi o responsável por acender a pira Paralímpica, no Rio.

Por causa da falta de oxigenação durante o parto, Clodoaldo Silva nasceu com paralisia cerebral. Foi pela natação, iniciada para se recuperar de uma de várias cirurgias na perna, que ele conseguiu mudar de vida, após uma infância difícil. Hoje em dia, ele dá palestras e é empresário, além de comentarista.