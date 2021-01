Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) confiscaram a carga e prenderam o motorista Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 17:57 | Atualizado 11/01/2021 18:00

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (11), mais de 100 quilos de maconha escondidos em um carro com adulteração de sinal identificador. Durante a abordagem, um homem, de 45 anos, que não teve sua identidade revelada, foi preso. A ação ocorreu na cidade de Comendador Levy Gasparian, próximo ao município de Três Rios, na divisa entre o estado de Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

A apreensão ocorreu após diversas denúncias relatando que criminosos estavam utilizando a BR-040 para transportar produtos ilícitos. Na altura do quilômetro 6, os policiais abordaram um veículo e o motorista aparentou estar nervoso, o que aumentou a suspeita dos agentes rodoviários federais.



Após uma busca detalhada no interior do automóvel, a droga foi encontrada. A carga estava dividida em tabletes e escondida em dois locais: na parte de dentro das portas do carro e em uma mala de viagem. O homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.