Rua Graça Aranha, em Imbariê, ainda alagada por volta de 15h. Daniel Castelo Branco

Por Aline Cavalcante

Publicado 11/01/2021 19:02 | Atualizado 11/01/2021 19:33

Rio - As ruas de Imbariê, Parada Morabi, Xerém e Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, amanheceram cobertas por água e lama depois do forte temporal que atingiu a cidade, na noite deste domingo (10). Um cenário que, segundo moradores, já quase virou rotina. Chuva nessas regiões é sinônimos de alagamentos.

"Sempre que chove fica tudo alagado. Amanheceu e eu nem podia sair de casa porque as ruas estavam debaixo de água, não tem como passar", contou Natalício de Oliveira, 67, que só conseguiu sair de casa às 15h, quando a água começou a baixar, na Avenida do Contorno, em Parada Morabi.

Débora da Silva, moradora de Parada Morabi, ficou ilhada em casa com a família Aline Cavalcante Morando às margens de um valão, Débora Maria da Silva, 39, vizinha de Natalício, ficou ilhada em casa com a família. Da porta de casa, impedida de sair pela água, ela conta que a situação é comum. "Moro aqui há quase cinco anos e sempre foi assim. Temos que esperar a água baixar para sair de casa. Meu esposo precisou sair e teve que passar no meio dessa água, fico preocupada com leptospirose e outras doenças que podemos pegar".No bairro que está visivelmente abandonado, a água parada se mistura com o esgoto, deixando um cheiro forte que incomodava quem passa pela região. "Parada Morabi é um bairro esquecido. Um lugar de sofrimento. Quando chove eu nem consigo dormir com medo de entrar água na minha casa ou de desabar algum cômodo", desabafou Carla Oliveira da Silva, 40.

Em Imbariê, uma das regiões mais atingidas pela chuva, moradores da Rua Graça Aranha tentavam tirar a água da calçada. A cada veículo que passa na rua uma onda se forma. Já na Rua Riviera, que também ficou alagada, à tarde, a água já tinha baixado e uma equipe da prefeitura trabalhava para retirar a lama.

"Fiz minha casa bem no alto para não entrar água, mas a rua alaga. Tenho quatro crianças que gostam de brincar na rua, mas quando chove tenho que segurar eles em casa. Fico com medo de doenças que eles podem pegar", relata a dona de casa Cristina Martins.



A Prefeitura de Duque de Caxias informou que a situação no distrito de Imbariê já se normalizou. Apesar dos relatos de moradores e registros pelo O DIA, a prefeitura garantiu que desassoreou mais de 250 km de rios, canais e valões nos últimos quatro anos e que a limpeza e desobstrução das redes pluviais e de esgoto do município são feitas durante todo o ano em todas as regiões.

Desabamentos e quedas de árvores

A Prefeitura de Duque de Caxias informou que, desde domingo a cidade está em estágio de atenção, em função das fortes chuvas que atingiram o terceiro e quarto distritos. Foram registrados 151 mm de chuva em 24 horas. Não há registro de vítimas, desabrigados ou desalojados. Rescaldo da chuva na localidade de Imbariê em Caxias. Rua Riviera Daniel Castelo Branco

Além de ruas alagadas, duas casas desabaram nas ruas Sergipe e Ceará, em Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito. Também foi registrada a queda de uma árvore, na entrada do bairro Santo Antônio, em Xerém, no quarto distrito. A Defesa Civil e o GOPP dos Bombeiros de Campos Elíseos já liberaram a via.A Prefeitura de Duque de Caxias informou que, desde domingo a cidade está em estágio de atenção, em função das fortes chuvas que atingiram o terceiro e quarto distritos. Foram registrados 151 mm de chuva em 24 horas. Não há registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.

A Defesa Civil de Duque de Caxias orienta a população para que, no caso de emergência, procure um local seguro e solicite atendimento através dos telefones 193 (Corpo de Bombeiros), 199 e 08000 230 199 (Defesa Civil).