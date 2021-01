Por O Dia

Publicado 12/01/2021

Sucesso entre o público infantil e adolescente, com mais de 13,5 milhões de inscritos e mais de 3,5 bilhões de visualizações no YouTube, o Planeta das Gêmeas, canal das irmãs Melissa e Nicolle Jakubovic, criado em 2015, agora tem sua própria loja. A loja foi inaugurada recentemente e fica no Shopping Uptown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A loja do canal das gêmeas de 13 anos, que é um dos maiores do país no segmento infanto-juvenil, conta com roupas, além de produtos como acessórios, livros e agendas que integram a marca Planeta das Gêmeas. Segundo a mãe das meninas, a empresária e publicitária Camila Jakubovic, os fãs e seguidores das gêmeas tiveram grande importância para que o projeto da loja fosse adiante.

"Os inscritos gostam muito de como as meninas se vestem e sempre perguntam de onde são as roupas. Então, com a loja, temos a oportunidade de criar modelos exatamente no estilo delas e o público pode encontrar facilmente na loja física ou na loja online. Além disso, teremos um espaço na loja física onde a criança poderá reservar para fazer sua festa de aniversário. Nele haverá pista de dança, videokê, maquiagem, foto maluca, além de bolo temático e lanchinho", completa Camila.

Com previsão de revenda da marca para lojas de todo o Brasil, o público também poderá realizar compras através do Instagram @lojaplanetadasgemeas e do site www.planetadasgemeas.com.br. A loja virtual vai contar com roupas e produtos do Planeta das Gêmeas. Por meio do site, os seguidores também poderão comprar experiências com as gêmeas, como, por exemplo, um vídeo com dedicatória ou a presença online em uma festa de aniversário.

O surgimento do site também possibilitou que fosse criada uma parceria entre o Planeta das Gêmeas e o Instituto Ronald McDonald, que faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMCH), presente em mais de 60 países.

"Recebemos diariamente centenas de e-mails e mensagens nas redes sociais com pedidos de vídeos personalizados para os fãs, entre outros. A forma que encontramos para realizar esses pedidos de maneira organizada foi através da criação de um site. Assim, conseguiremos atender a todo público e parte do valor arrecadado será doado para a Instituto Ronald McDonald para ajudar na luta contra o câncer infanto-juvenil", finaliza Camila.