Publicado 14/01/2021 18:46

Rio - O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, protocolou nesta quinta-feira na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, um ofício onde solicita que o prefeito Eduardo Paes inclua imediatamente e classifique como prioridade, os motoristas de ônibus que atuam na cidade do Rio, bem como os que realizam o transporte intermunicipal e interestadual, além dos profissionais de carga na vacinação e imunização ao coronavírus.

"Não dá para entender achar que os profissionais do transportes coletivo e de carga não são prioritários na imunização contra o vírus. São cerca de 65 mil profissionais que atuam no segmento, transportando diariamente milhares de usuários aqui na cidade e para fora dela, que se colocam em risco para não deixar de atender as necessidades dessas pessoas e do município", disse Sebastião indignado.

Para facilitar a vacinação desses profissionais, Sebastião está colocando à disposição da prefeitura para a imunização da categoria, o Centro Médico de Campo Grande, localizado na Rua Jaguaruna, 283 e no Centro Cultural do Sindicato, na Rua Camerino, 66, no Centro da cidade.

Procurada para comentar sobre o caso, a prefeitura não deu retorno até a publicação desta matéria.