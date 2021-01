Por O Dia

Publicado 14/01/2021 19:13 | Atualizado 14/01/2021 19:16

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta quinta-feira, uma loja de acrílicos na Lapa, Zona Central. De acordo com informações preliminares, não há feridos no incêndio.

---

Incêndio atinge loja na Rua dos Inválidos.



Crédito: Agência O Dia / Kelly Duque#ODia pic.twitter.com/3i5qvuksOB — Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2021

Por causa do incêndio, trecho da Rua dos Inválidos entre a Avenida Mem de Sá e a Avenida Gomes Freire está interditado. Por volta das 19h08, os militares do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas.