Bar Big Pig, na Barra da Tijuca, é interditado por descumprir regras contra covid-19

Rio – Um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi fechado pela Prefeitura do Rio por descumprir regras de combate à pandemia. Depois de receber denúncias de que haveria música ao vivo no bar Big Pig, equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Vigilância Sanitária foram até o estabelecimento e encontraram irregularidades, como ausência de alvará para funcionar música ao vivo, e interditaram o estabelecimento por até 72 horas.

Desde quarta-feira, 13, quando foi publicada no Diário Oficial uma resolução conjunta da Prefeitura e do Governo do Estado, cada região administrativa tem um nível de alerta da covid-19. Na área onde o bar está localizado, o risco de propagação do coronavírus é alto. Assim sendo, nesse estágio, está vedada música ao vivo em boates, danceterias e similares. Sendo apenas permitido som ambiente em volume baixo.

Outra determinação fica por conta da limitação de clientes em 1/4 da capacidade interna do estabelecimento com a pista de dança fechada. Além disso, se exige distanciamento mínimo de 2 metros entre cada conjunto composto por mesas e cadeiras.

O secretário da Seop, Brenno Carnevale, conta que o local também não tinha alvará para o letreiro e nem autorização para usar mesas e cadeiras em espaço público.

"As pessoas precisam se conscientizar que estamos na pandemia e envolve questão de saúde pública. A fiscalização vai prosseguir", afirma Carnevale.

Entre as 33 Regiões Administrativas (RAs) da cidade, a 5ª RA, que corresponde a Copacabana, é a que tem o maior coeficiente de incidência da doença somando os números de casos desde o início da pandemia. Copacabana, junto com o Centro (2ª RA), também está na faixa das Regiões Administrativas com os maiores coeficientes de mortalidade acumulado.