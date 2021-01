Incêndio destrói ocupação e deixa 250 famílias desabrigadas em Santa Cruz Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 06:43 | Atualizado 15/01/2021 07:39

Rio – Um incêndio de grandes proporções atingiu uma ocupação habitacional em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram mais de 250 barracos, todos de madeira. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve no local do incêndio e prestou solidariedade às famílias que ficaram desabrigadas.



Segundo a Prefeitura do Rio, a ocupação fica ao lado de um conjunto do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, na localidade conhecida como Jesuítas.



A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Habitação cadastraram as vítimas. De acordo com a secretária Laura Carneiro, 217 pessoas, divididas em 125 famílias, foram abrigadas de forma emergencial no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande. Uma mulher e o filho foram levados para o Hospital Municipal Rocha Faria.



A Secretaria Estadual de Defesa Civil vai doar uma tonelada de água para as famílias que ficaram desabrigadas.



Tensão e explosões



Por volta das 20h, moradores do conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, da comunidade Jesuítas, relataram nas redes sociais que um incêndio atingia uma ocupação ao lado dos prédios.



Houve relatos de explosões de botijões de gás.



"Meu Deus, o que está acontecendo na ocupação? O fogo está destruindo os barracos. Que não tenha ninguém ferido", disse uma moradora da região através de grupos de WhatsApp.