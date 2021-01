Estudantes que farão Enem terão prioridade no atendimento do Detran Divulgação/Alexandre Simioni

Publicado 15/01/2021 15:44

Rio - Os estudantes que solicitaram a carteira de identidade nas unidades do Rio Poupa Tempo e precisam buscar o documento no Detran-RJ para fazer a prova do Enem terão prioridade de atendimento. Nesta sexta-feira, 15, e no sábado, 16, os alunos poderão retirar os documentos nos postos para onde foram enviados.

Quem teve documentos emitidos no Poupa Tempo de São João de Meriti pode retirá-los na unidade do Detran de Vilar dos Teles (Rua Aldenor Ribeiro de Matos 175 – Shopping dos Jeans). Os que fizeram habilitação ou identidade no Poupa Tempo de Caxias podem procurar o posto de Magé (Avenida Simão da Motta 369, Centro). Já quem fez o pedido no Poupa Tempo de Bangu deve ir ao posto de Campo Grande (West Shopping – Estrada do Mendanha 555, loja 3, G2).



As três unidades estarão funcionando nesta sexta-feira com horário estendido e também no sábado, em regime de mutirão. Não há necessidade de agendamento para entrega das carteiras.