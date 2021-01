Cedae Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 16:51

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) desfez, nesta semana, seis ligações clandestinas de água. As ações ocorreram nos bairros do Anil, Zona Oeste, Del Castilho, Maracanã, Parque Anchieta e Vila da Penha, Zona Norte.



Na quinta-feira, 14, técnicos cortaram um "gato" de na rampa de acesso ao Estádio do Maracanã. A irregularidade, que estava conectada a um duto da Cedae, era utilizada por pessoas em situação de rua. No mesmo dia, eliminaram ligação clandestina no Anil. A irregularidade era usada para abastecer uma residência com caixa d’água de 1.000 litros e um tonel de 200 litros.



Na quarta-feira, 13, em operação conjunta com a Secretaria de Ordem Pública (SEOP), Guarda Municipal, Light, Polícia Militar e Comlurb, técnicos da Cedae cortaram duas ligações clandestinas usadas para abastecer quiosques na Vila da Penha.



Já no início desta semana, duas ações da companhia foram realizadas. Um corte de "gato" usado para abastecer caixa d’água de 5.000 litros em lava a jato em Del Castilho e outro que servia para abastecer três residências no Parque Anchieta.



Furto de água é crime e para denunciar, basta entrar no site www.cedae.com.br ou ligar para o telefone 0800-282-1195.