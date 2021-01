Chuva causa bolsão d'água na na Rua Haddock Lobo, altura da Rua Campos Sales Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Rio - A previsão do tempo no Rio para o fim da tarde e início da noite desta sexta-feira é de chuva moderada a forte, de curta duração, com raios e ventos de até 51,9 km/h. De acordo com o Sistema Alerta Rio, as chuvas podem acontecer em pontos isolados da cidade.

Até o momento, a chuva causou um bolsão de água na rua Haddock Lobo, altura da rua Campos Salles, na Tijuca. Segundo o Centro de Operações Rio, equipes da prefeitura foram acionadas para o local.

BOLSÃO D'ÁGUA | TIJUCA: há bolsão d'água na Rua Haddock Lobo, na altura da Rua Campos Sales. Equipes da prefeitura do Rio acionadas para o local.



A previsão do tempo para o fim de semana é estável, com céu nublado. No sábado, a máxima prevista é de 35º C e a mínima, de 22º C. De acordo com o Clima Tempo, existe alta possibilidade de se formar arco-íris na cidade. Já no domingo, a máxima prevista é de 36º C e a mínima, 22º C.