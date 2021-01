Grupo MovaNos Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 00:00

A companhia de teatro ‘Movamos – Movimento nosso’ está com inscrições abertas para as turmas de teatro que iniciam na próxima segunda-feira (18) no Creib de Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. Devido ao Covid-19 foram disponibilizadas vagas limitadas, respeitando todas as orientações da OMS – Organização Mundial de Saude.



Com duração de 3 meses, as aulas acontecem em dias e horários alternados de acordo com a faixa etária. As vagas disponibilizadas contemplam alunos de 4 até 28 anos de idade. No final do curso terá a entrega do certificado de participação. "Nos próximos meses de janeiro, fevereiro e março vamos desenvolver cursos de teatro gratuitos, são contrapartidas do edital da Lei Aldir Blanc - rettomada cultural -, que foi ganhado pela produtora no ano passado. E o curso compreende um período de três meses, o perído do tempo de atividades da execussão do projeto." Explicou Hudson Batista, O diretor pedagógico e artístico do grupo.

Hudson falou que houve muita procura pelo curso, o que ele não esperava que fosse acontecer. "As expectaticas estão as melhores possíveis, e superou. A gente não pensava que fosse ter uma demanda tão alta de pessoas interessadas."

"A gente acredita muito que a criança, sem parecer piegas, nem clichê, a criança é o futuro, o amanhã. Então é na criança que a gente precisa plantar a semente da transformação. Então, as expectativas são todas muito boas em relação a isso, a gente tá quase fechando o número de turmas, começamos já na próxima semana e é isso, estamos muitos ansiosos pra voltar a trabalhar, voltar a fazer arte, voltar a se engajar na luta artística, social, cultural, educacional, étnica, é o trabalho que o grupo desenvolve há seis anos." Finalizou o diretor.

As inscrições acontecem através das redes sociais: @movanonsoficial ou do telefone: 21.99172-5204 WhatsApp.