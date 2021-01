A Cruzada fica entre a Lago e o Leblon Reprodução / Google Street View

Por RAI AQUINO

Publicado 17/01/2021 05:00 | Atualizado 17/01/2021 07:10

Rio - Há 66 anos, os prédios onde hoje fica a Cruzada São Sebastião começavam a ser erguidos, após um movimento da Igreja Católica liderado por Dom Hélder Câmara, então bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Dois anos depois, em 1957, os primeiros moradores começaram a chegar à região, no Leblon, Zona Sul do Rio.

Os 10 prédios do conjunto habitacional receberam o nome do padroeiro da cidade, São Sebastião, celebrado nesta quarta-feira. Pelo sincretismo religioso, na umbanda e no candomblé, São Sebastião é Oxóssi, o caçador.

"O nome dado ao conjunto habitacional foi por causa do padroeiro da cidade e também pela associação com a umbanda e o candomblé, que eram a maior parte da religiosidade dos moradores da favela", conta a doutora Soraya Silveira Simões, professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur) da UFRJ e pesquisadora do Laboratório de Etnografia Metropolitana (LeMetro) da universidade.

Após estudar a comunidade, Soraya defendeu, em 2008, sua tese de doutorado em antropologia pela UFF com o título "Cruzada São Sebastião do Leblon: Uma etnografia da moradia e do cotidiano dos habitantes de um conjunto habitacional na Zona Sul do Rio de Janeiro". Ela diz que o termo "Cruzada" foi sugerido pelo próprio Dom Hélder Câmara, apesar da região se chamar oficialmente Bairro São Sebastião.

"O Dom Hélder escolheu o termo Cruzada, mas depois se arrependeu. Ele foi criticado por outros companheiros da igreja, que disseram que ele estava evocando um período muito ruim da Igreja Católica, que foram as cruzadas cristãs que dizimaram milhares de muçulmanos na Europa", afirma a professora.

OCUPAÇÃO URBANA

A ideia de se construir o conjunto habitacional nasceu após o 36º Congresso Eucarístico Internacional, que foi realizado em 1955 no Rio. Na época, a Igreja Católica queria fazer parte da política de urbanização das favelas da cidade.

"O Dom Hélder sempre foi uma figura política e conseguiu organizar o congresso no Brasil, que antecipou uma série de intervenções urbanas no Rio de Janeiro. Ele já tinha na cabeça os problemas do desenvolvimento das grandes cidades, como as migrações e a industrialização, que começou tardiamente nesse período no país", diz a pesquisadora.

Do congresso nasceu a Associação São Sebastião, que iria pensar a ocupação urbana e oferecer soluções para o Poder Público. A professora conta que, na época, um cardeal de Lyon, na França, disse que alguém deveria fazer alguma coisa contra aquele "insulto ao criador", se referindo às favelas do Rio.

"Com a associação, Dom Hélder pretendia criar mecanismos na cidade e no campo, sobretudo aqui no Rio, que era capital federal, para conter a imigração, dar acolhimento ou criar meios das pessoas se manterem no campo. Também foram criados o Banco da Providência e o Mercado São Sebastião", conta.

PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO DISTRITAL

O terreno para a construção dos 10 prédios foi cedido pelo governo do Distrito Federal, que ficava no Rio de Janeiro. Os primeiros moradores eram pessoas que estavam na antiga Favela da Praia do Pinto e outras comunidades próximas, que ficavam entre o Leblon e a Lagoa.

"O Leblon daquela época não era o Leblon de hoje. A partir dos anos 40, começaram a surgir alguns conjuntos habitacionais na região, como o do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários", afirma a pesquisadora.

Além dos apartamentos, construídos em estilo modernista, a Cruzada também conta com a Paróquia Santos Anjos e a Escola Municipal Santos Anjos. A igreja foi tombada pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, em 2008. A construção dos dois fazia parte da estratégia de atuação da Igreja Católica na região.

"Já era uma maneira de atrair as pessoas com instituições como essas de apoio e acompanhamento", afirma a professora da UFRJ.

ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA

Ao longo dos seus mais de 60 anos, o conjunto residencial foi se transformando, assim como o Leblon. Os moradores foram construindo casas nas passarelas que ligam os blocos e nas áreas comuns, além de isolar cada prédio em relação a outro.

"Houve um acordo e as pessoas foram ocupando as áreas livres. Teve um processo de ocupação nesses espaços de uso comum, que hoje está consolidado", diz a pesquisadora.

Dos problemas atuais, além do tráfico de drogas presente, os moradores da Cruzada São Sebastião têm que lidar com a altíssima especulação imobiliária, principalmente por morarem em um bairro valorizado da Zona Sul da capital fluminense. Isso fez com que pessoas com poder aquisitivo considerável passassem a ocupar o conjunto.

"Estudantes, aeromoças, pessoas de uma classe média mais alta, acabaram indo morar na Cruzada, porque os aluguéis eram mais baratos. É um processo que alguns chamam de gentrificação, que acabou desmantelando um pouco uma parcela daquela comunidade", defende a pesquisadora.

Paralelamente a isso, os moradores vem sendo "assediados" por especuladores imobiliários. Muitos deles acabaram cedendo às pressões do mercado e venderam seus apartamentos, indo morar em regiões bem mais distantes, como Guaratiba, na Zona Oeste. Dados da prefeitura apontam que cerca de 6 mil pessoas moram na Cruzada.

"Boa parte dos moradores de lá são das antigas famílias que eram da Praia do Pinto. Quando fiz minha pesquisa, praticamente há 15 anos, 70% eram dessas famílias. Mas acho que esse número tenha caído bastante", acredita.