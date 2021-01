Paula é graduada em Jornalismo (Facha) e em Marketing (FGV), tem experiência de mais de 12 anos com marketing e hoje atua como consultora e palestrante, ministrando diversos treinamentos de mídias sociais para empresas e empreendedores Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 16/01/2021 14:10

Estão abertas as inscrições para o curso Insta para Mulheres Empreendedoras, que será realizado de forma totalmente on-line pela especialista em marketing digital Paula Tebett. O treinamento está dividido em quatro módulos, entre videoaulas e material complementar, com passo a passo, curiosidades e atualizações sobre a ferramenta.

O curso é destinado ao público feminino que quer se posicionar da maneira correta nas redes sociais, ter visibilidade, transformar seguidores em clientes, conquistar seu público e, principalmente, divulgar seu trabalho no Instagram. Ao final do conteúdo, a aluna estará apta a gerenciar a mídia social do seu negócio, ou, se desejar contratar um profissional, saber como cobrar dele os resultados.

“O novo coronavírus pegou todo mundo de surpresa e estamos tendo que nos reinventar. Um dos cursos mais procurados no Google é sobre Instagram Marketing. Pensando em ajudar as mulheres empreendedoras que querem seguir esse caminho, criei esse treinamento, que pode ser uma oportunidade para criar laços, relacionamentos com potenciais clientes, a terem mais visibilidade e geração de negócios através dessa plataforma”, explica Paula.

Empreendedora apaixonada por comunicação, Paula é graduada em Jornalismo (Facha) e em Marketing (FGV), tem experiência de mais de 12 anos com marketing e hoje atua como consultora e palestrante, ministrando diversos treinamentos de mídias sociais para empresas e empreendedores.

