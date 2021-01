Previsão é que, na próxima segunda-feira (18), toda a estratégia de imunização já esteja definida pelo Ministério da Saúde Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 15/01/2021 20:22 | Atualizado 15/01/2021 20:30

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde vai receber, neste sábado (16), 320 mil seringas da Secretaria de Estado de Saúde. A entrega faz parte do planejamento de vacinação contra a Covid-19, que terá, a princípio, 23 locais de imunização espalhados pela cidade. Os idosos serão imunizados em casa, assim como aconteceu com a vacinação da gripe no ano passado. A previsão é que, na próxima segunda-feira (18), toda a estratégia de imunização já esteja definida pelo Ministério da Saúde.

"A cidade já está preparada para receber as vacinas contra o coronavírus e vai seguir as orientações do Ministério da Saúde em relação às datas e fases de imunização. O planejamento prevê a vacinação dos trabalhadores da saúde, idosos com mais de 75 anos e institucionalizados e indígenas na primeira fase. Em São Gonçalo, serão cerca de 50 mil pessoas", conta o secretário municipal de Saúde, André Carvalho Vargas.

A segunda fase deve contemplar idosos de 60 a 74 anos; a terceira será para pessoas com comorbidades (como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares); a quarta fase será para professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. As datas das fases ainda serão definidas pelo Ministério da Saúde e podem sofrer alterações. A vacina contra a Covid-19, no entanto, é contraindicada para menores de 18 anos, gestantes e para pessoas que já apresentaram reação anafilática confirmada a qualquer componente da vacina.

Para garantir a qualidade das vacinas, o secretário mandou trocar as geladeiras domésticas das salas de imunização por novas câmaras de conservação, em um total de 90 equipamentos. As câmaras garantem que as vacinas permaneçam eficientes mesmo com falta de luz durante 24 horas.

