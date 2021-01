SG soma 38.300 casos, sendo 36.662 curados; no momento, há 73 doentes de Covid-19 hospitalizados e outros 435 contaminados se recuperando em quarentena domiciliar Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 15/01/2021 18:48 | Atualizado 15/01/2021 18:49

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou 14 mortes em decorrência do novo coronavírus nesta sexta-feira (15), chegando a 1.130 no total. Os óbitos lançados hoje são de datas retroativas diversas, mas aguardavam os resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados 38.300 casos confirmados, sendo 36.662 curados. No momento, há 73 doentes de Covid-19 hospitalizados na rede pública municipal de saúde, enquanto outros 435 contaminados se recuperam em quarentena domiciliar devido ao quadro de sintomas menos graves.

Publicidade

Nesta amostragem, as vítimas foram 11 mulheres e três homens, todas de bairros diferentes: uma com menos de 40 anos, duas entre 40 e 50 anos, uma entre 50 e 60, quatro entre 60 e 70, cinco entre 70 e 80 anos e uma vítima com mais de 80 anos.



Perfis dos mortos registrados hoje:



Masculino, 76 anos, Tribobó

Feminino, 64 anos, Santa Izabel

Feminino, 48 anos, Apolo III

Feminino, 58 anos, Centro

Feminino, 85 anos, Mutondo

Feminino, 73 anos, Miriambi

Feminino, 70 anos, Vila Lage

Masculino, 40 anos, Laranjal

Feminino, 71 anos, Galo Branco

Feminino, 69 anos, Rocha

Masculino, 64 anos, Pacheco

Feminino, 77 anos, Porto Velho

Feminino, 66 anos, Colubandê

Feminino, 38 anos, Jardim Catarina