Agentes aplicam o quaternário de amônio de 5ª geração, mesma tecnologia empregada pelos chineses no combate ao vírus Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 15/01/2021 16:07

SÃO GONÇALO - O Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, recebeu nesta sexta-feira (15) o serviço de sanitização do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental. O local - que teve a praça de alimentação reaberta ao público na última semana - receberá o serviço de sanitização toda sexta-feira, com o objetivo de conter a transmissão do coronavírus e diminuir a taxa de infecção no município. A desinfecção dos bairros da cidade acontece a cada 15 dias e é divulgada toda semana.

O plano de ação é definido através do relatório do Departamento de Vigilância Epidemiológica, que monitora os locais com maior incidência da doença. A partir deste quadro, as motofogs aplicam o quaternário de amônio de 5ª geração, mesma tecnologia empregada pelos chineses no combate ao vírus.



"O Centro de Tradições Nordestinas funciona obedecendo aos protocolos de segurança para evitar contágio do coronavírus, com a obrigatoriedade do uso de máscaras e distanciamento social. Totens de álcool em gel estão espalhados por todo o local, para que os visitantes possam ter seu momento de lazer, mas sem descuidar da saúde", garante o diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, Adaly Fortunato.

