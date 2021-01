A fiscalização noturna em bares e restaurantes da cidade começou no último dia 7 e deverá acontecer toda semana, de quinta-feira a sábado, sempre a partir das 21h Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 15/01/2021 13:32 | Atualizado 15/01/2021 13:33

SÃO GONÇALO - Após receber denúncia de aglomeração em um bar de Nova Cidade, a Prefeitura - por meio de uma ação integrada entre secretarias - realizou, ontem à noite (14), uma operação de fiscalização em estabelecimentos noturnos da cidade. A ação teve início pouco depois das 21h, reunindo agentes da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal.

O bar fica na esquina das ruas Vicente de Lima Cleto e Avenida Presidente Kennedy, e, segundo a denúncia, estava funcionando com superlotação e clientes sem máscaras, desrespeitando medidas de distanciamento social previstas em decreto municipal e normas do Ministério da Saúde. O proprietário recebeu uma notificação e orientações dos agentes da Vigilância Sanitária. No mesmo bairro, outro bar, desta vez na Rua Vicente de Lima Cleto, também foi notificado a cumprir as normas sanitárias. “Inicialmente essas ações serão exclusivamente educativas, para evitar a disseminação do vírus”, explicou a fiscal Rosaura Rodrigues, da Vigilância Sanitária.

A equipe também agiu na Rua Dr. Alfredo Backer, no Mutondo, onde um bar e um restaurante também receberam notificações sobre o cumprimento de medidas sanitárias. No bar, o dono foi alertado pelos fiscais sobre a importância de manter distanciamento entre as cadeiras e mesas. Ele, contudo, aprovou a fiscalização da Vigilância Sanitária. "Esse tipo de ação é fundamental e tem que acontecer sempre, de forma contínua, porque é bom para todos nós", admitiu Alexandre Gonçalves, empresário naquele ponto há dez anos.

A fiscalização noturna em bares e restaurantes da cidade começou no último dia 7 e deverá acontecer toda semana, de quinta-feira a sábado, sempre a partir das 21h. As vistorias diárias em lojas e demais estabelecimentos comerciais diurnos também serão mantidas. Todos os locais em funcionamento na cidade devem oferecer álcool em gel 70% para uso de funcionários e clientes, exigir o uso de máscaras faciais e manter distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas. Também continua proibida a realização de qualquer tipo de atividade com presença de público que envolva aglomeração de pessoas, como eventos desportivos, shows, comícios, passeatas, parques internos e externos, lojas e salas de jogos. As denúncias podem ser feitas para o e-mail [email protected] ou para o telefone 3195-5198 ramal 1005. . As vistorias diárias em lojas e demais estabelecimentos comerciais diurnos também serão mantidas.. Também continua proibida a realização de qualquer tipo de atividade com presença de público que envolva aglomeração de pessoas, como eventos desportivos, shows, comícios, passeatas, parques internos e externos, lojas e salas de jogos.

“A integração entre os órgãos é fundamental para que a cidade possa avançar. Vamos trabalhar sempre assim, integrados, coordenados e nas ruas. Foi assim que o prefeito determinou e assim nós vamos trabalhar”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo.

O comandante da Guarda Municipal, Antonio Machado dos Santos, também exaltou a ação conjunta: “Agora estamos trabalhando integrados, atendendo a todas as secretarias a pedido do prefeito. A população aprova e já está sentindo a diferença na cidade”, disse.

