Com 83 leitos, sendo 20 deles vagos no momento, o HLP é uma das mais importantes unidades de saúde do município Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 14/01/2021 18:56 | Atualizado 14/01/2021 18:56

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson continuou nesta quinta-feira (14) a agenda de fiscalizações em unidades de saúde do município. Pela manhã, ele visitou as instalações do Hospital Municipal Dr. Luiz Palmier (HLP), no bairro Zé Garoto, e confirmou a intenção de melhorias na unidade para que se torne polo de cirurgias eletivas. O local é uma das mais importantes unidades de saúde do município, com 83 leitos, dos quais 20 estão vagos.

"Primeiro, vamos transferir o lactário para a maternidade. Já estamos tomando essa providência para melhorar o atendimento. Também junto com o secretário de Saúde, André Vargas, vamos viabilizar os equipamentos necessários para ampliar a oferta de exames. Melhorando a oferta em São Gonçalo, os munícipes não precisarão recorrer a outros municípios, como vem acontecendo nos últimos anos", adiantou o prefeito, que determinou ainda o conserto imediato do ar-condicionado do refeitório.

O diretor do HLP, Luís Fernando Rosati, confirmou que, diminuindo a fila de espera, será possível desafogar os hospitais de emergência. "Aquelas cirurgias que tiverem mais demanda, mais fila de espera, terão prioridade. Essa fila vem crescendo dia após dia, de uns seis anos para cá. A ideia é zerar a fila, e isso acaba melhorando também os serviços de urgência, porque muitos doentes não conseguem operar no modo eletivo e entram em emergência", explicou o médico, que ressaltou que os equipamentos necessários já estão sendo providenciados e que a equipe já está elaborando um plano de reestruturação.