Prefeito de Belford Roxo DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 16:15 | Atualizado 16/01/2021 17:52

Belford Roxo - O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou, por unanimidade, as contas relativas ao ano de 2019 da prefeitura de Belford Roxo. No parecer, a relatora Mariana Montebello destacou que não foi identificada nenhuma irregularidade grave de natureza financeira, orçamentária, patrimonial e operacional na gestão do prefeito Waguinho (MDB), que terá mais quatro anos à frente do município da Baixada Fluminense — ele foi reeleito no último pleito, em novembro.

Um dos pontos destacados no relatório de Mariana Montebello é que o município fez aplicação de 27,83% em educação, superando o limite constitucional que é de 25%. Essa é a primeira vez na história de Belford Roxo que as contas de um gestor municipal são aprovadas unanimemente logo na primeira sessão.

Segundo Waguinho, sua primeira gestão à frente da prefeitura, ainda em 2017, encontrou um cenário desordenado nas contas públicas. "Fizemos um grande esforço e conseguimos fazer a administração entrar nos eixos. O relatório do TCE mostra que a Prefeitura aplicou bem todos os recursos. Isso nos motiva a continuar trabalhando pelo bem-estar da população", avaliou o prefeito.