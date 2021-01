Governador em exercício, Claudio Castro, com as seringas enviadas ao município do Rio de Janeiro Reprodução /Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 19:06

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), garantiu que o estado não corre riscos de ficar sem oxigênio para os internados por Covid-19, como acontece em Manaus (AM). Castro defendeu que o Rio de Janeiro tem fabricação própria do equipamento, o que facilita a distribuição. Neste sábado (16), o governador em exercício participou da distriguição de seringas compradas pelo estado aos municípios.

"Risco no Rio não tem, até porque temos levantado que o Rio tem fabricação própria. Isso faz com que o risco seja mínimo, quase zero", argumentou Castro. Sobre a entrega das seringas aos municípios, e posteriormente das vacinas, o governador em exercício garantiu: "estamos prontos".



Publicidade

"Estamos prontos para vacinar a população fluminense. Agora, é hora de cada cidade do estado receber seringas e agulhas para a primeira fase de imunização. Cada cidadão, de forma igualitária e seguindo o Plano Nacional de Imunização, terá direito à vacina, de Natividade (no Noroeste Fluminense) à Paraty (no litoral sul do estado). Os helicópteros do Estado, que já serviram apenas para comodidade de autoridades, agora estão à disposição para serem utilizados na distribuição dos insumos e da vacina, se houver necessidade. Compramos os materiais no menor preço do Brasil e isso faz parte de uma política transparente e com planejamento da nossa gestão", afirmou.



De acordo com o governo, nesta primeira fase, a Secretaria Estadual de Saúde vai enviar 5,5 milhões de seringas descartáveis de 3ml com agulha aos 92 municípios do estado.