Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, e vereador do município do Rio de Janeiro Caio César/Câmara

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/01/2021 16:18 | Atualizado 17/01/2021 17:56

Rio - Em manifestação nas redes sociais, Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador da cidade do Rio de Janeiro, exaltou o trabalho da Força Aérea Brasileira (FAB) de enviar oxigênio para Parintins, no Amazonas, e do governo federal de entregar estrutura para construir uma enfermaria de campanha, em Manaus, capital do estado da Região Norte.

Porém, o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, não citou em suas publicações a reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sobre o uso emergencial de vacinas. "FAB transporta duas usinas de oxigênio feitas por construtores de compressores de ar para Parintins/AM. Governo entrega estrutura e materiais para construir enfermaria de campanha na área externa do Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, em Manaus, no Amazonas", escreveu Carlos Bolsonaro, no Twitter.