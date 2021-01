Por Thuany Dossares

Publicado 17/01/2021 16:16 | Atualizado 17/01/2021 17:46

fotogaleria

Rio de Janeiro 17/01/2021 - Movimentação para o ENEM 2021 na UERJ. Na foto acima os cantidados João Paulo Barros e Sarah Ferreira. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio de Janeiro 17/01/2021 - Movimentação para o ENEM 2021 na UERJ. Na foto acima manifestante contra o Governo. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio de Janeiro 17/01/2021 - Movimentação para o ENEM 2021 na UERJ. Na foto acima os cantidados Marcos Cavalcante Lopes Silvestre e Vivian Rajão do Amaral. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio - Depois de um ano atípico para os estudantes, por conta da pandemia do novo coronavírus, acontece, neste domingo, a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2020, milhares de alunos enfrentaram dificuldades para estudar e se preparar para a prova, pois ficaram sem aulas presenciais.O exame começou às 13h30 em todo país e cerca de 5,6 milhões de pessoas se inscreveram na versão impressa. A primeira etapa do exame teve questões de linguagens e ciências humanas, e redação com o tema "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira".Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, o casal Sarah Ferreira e João Paulo Barros, ambos com 21 anos, teve sua base educacional na rede público de ensino. Eles realizaram o exame na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), na Tijuca.A jovem concluiu o ensino médio em 2017 e seu companheiro em 2019, e, no ano passado, se inscreveram em um pré-vestibular comunitário na comunidade para se preparar para o Enem. No entanto, eles contam que sem as aulas presenciais, tiveram dificuldades para estudar para a prova."Estudamos em colégios municipais e estaduais a vida toda. Foi bem difícil para a gente se preparar para o Enem. Lá na Maré tem vários cursinhos e a gente fazia tudo lá onde a gente mora, mas com a pandemia, fechou tudo e tivemos que estudar em casa por conta própria e não é a mesma coisa. No pré-vestibular, tem o professor para ajudar, tirar dúvida, em casa, quando eu não entendia alguma coisa, não tinha ninguém para me ajudar", contou Sarah, que sonha ingressar no curso de pedagogia.João Paulo quer ser educador físico e falou que nos momentos de dúvidas, sua professora era Sarah, e vice-versa. Para ele, o exame deveria ter sido adiado por conta da desigualdade no preparatório."A única ajuda que eu tinha era dela e ela a minha. Quando os dois tinham dúvida, tirava a dúvida como? A gente foi o apoio um do outro. A gente também tem uma filha de dois anos e nove meses, e a gente ainda tem que tirar tempo para ela. A prova deveria ser adiada, nem todo mundo tem estrutura para estudar sozinho em casa e ter uma boa base para a prova".Assim como o casal do Complexo da Maré, a estudante Madeleine Moreira, de 19 anos, também foi até a UERJ para fazer a prova, mas era a favor do adiamento do Enem. Ela quer fazer o curso de direito."Sou estudante de um instituto federal e só voltei a ter aula em dezembro. Estava desde março sem ter aula nem em plataforma online. Fica muito difícil concorrer com quem teve a oportunidade e estrutura de estudar com auxílio de professores o ano inteiro, fazer simulados", declarou.Alunos de uma escola particular no Méier, o casal Vivian Rajão do Amaral, 17, e Marcos Cavalcante Lopes Silvestre, 18, se formaram no ensino médio em 2020, e foram até a UERJ para realizar o exame. Na tentativa de ingressar nos cursos de medicina e direito, respectivamente, os dois puderam ainda fazer cursos pré-vestibulares."A gente, graças a Deus, não teve problema nenhum quanto a conteúdo porque desde o início a gente foi bem amparado. Além da escola, tive o privilégio de fazer cursinho. Então, desde que decretaram a quarentena a gente nunca deixou de estudar, não paramos", disse Vivian.A jovem que sonha em ser médica acredita que a concorrência para este ano, esteja desigual."Temos que ser realistas, sei que, infelizmente, estou na frente de muitas outras pessoas nesse exame. Muita gente não conseguiu estudar, por vários motivos e isso nos deixa na frente, não que eu seja melhor que ninguém, de forma alguma, mas sei que tive mais oportunidades", contou.O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ia ser realizado em novembro, mas foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. As provas foram aplicadas, neste domingo, em 1689 cidades, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação (MEC), responsável pela prova.Para a versão impressa, 5.687.397 pessoas se inscreveram. A segunda prova impressa será feita no dia 24. O uso de máscaras de proteção é obrigatório e havia dispensers de álcool em gel nos locais de prova.O exame também será realizado de forma digital, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, e a expectativa é que cerca de 96 mil estudantes participem desta versão.Através do Enem, os alunos conseguem usar suas notas para concorrer a vagas em universidades estaduais, federais, além de poder ter acesso aos programas do governo, como o programas de bolsas (Prouni) ou financiamento de mensalidade (Fies).