Estação Aracy Cabral reabre após reformas Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 07:32

Rio - O BRT Rio reabriu a estação Aracy Cabral, no corredor Transcarioca, nesta segunda-feira, totalizando 34 estações reformadas e recuperadas nos últimos 13 meses. A reabertura integra o conjunto de ações em parceria com a nova gestão da Secretaria Municipal de Transportes.



A estação havia sido fechada no último dia 11 para reparos. A reforma incluiu nova pintura, iluminação interna com luminárias de LED e externa, com refletores, bilheteria reformada, vidros instalados e nova programação visual.



Apesar da grave situação financeira,entre março e dezembro a empresa teve perdas de receita de R$ 185 milhões, o BRT Rio está trabalhando para reabrir nas próximas semanas outras duas estações: Nova Barra e Praça do Bandolim. Segundo a concessionária, a entrega dessas estações faz parte do esforço para prestar um serviço com mais conforto e segurança aos passageiros.



Estações Reformadas



Terminal Campo Grande

Santa Eugênia

Novo Leblon

Paulo Malta Rezende

Bosque Marapendi (Parador e Expresso)

Afrânio Costa

Riviera

Ricardo Marinho

Vaz Lobo

Parque das Rosas

Campinho

BarraShopping (Parador)

Mercadão

Via Parque

Bosque da Barra

Lourenço Jorge

Aeroporto Jacarepaguá

Vila Kosmos

Curicica

Interlagos

Pinto Teles

Tanque (módulo Expresso)

André Rocha

General Olímpio

Aracy Cabral



Estações Recuperadas



Rede Sarah

Santa Luzia

Vila Queiroz

Otaviano



Estações com Melhorias na Iluminação



Centro Metropolitano

Rio 2

Penha 1

Penha 2

Parque Olímpico