Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:55 | Atualizado 18/01/2021 16:01

Rio - Um policial militar foi baleado, na manhã desta segunda-feira, na Rua Coronel Moreira, próximo ao Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. O militar, que não teve a identidade divulgada, foi atingido na perna, socorrido ao Hospital Carlos Chagas e passa por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo a Polícia Militar, equipes dos 41º BPM (Irajá) patrulhavam a região quando foram atacados por criminosos armados.

Policial baleado em Nova Iguaçu

Na sexta-feira, um policial civil foi baleado no ombro, no bairro Vila Nova, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense . De acordo com testemunhas, o policial saía de casa quando foi abordado pelos suspeitos. Ele teria reagido e foi baleado.