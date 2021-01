Por Bruna Fernandes

Publicado 19/01/2021 00:00

Morador de Padre Miguel, o cantor e compositor carioca Serginho Picciani, de 47 anos, decidiu soltar a voz e lançará, no próximo dia 29, o DVD "Esse Samba é pra você". A obra, a primeira na carreira solo do ex-vocalista do grupo de samba Dose Certa, estará disponível no seu canal do YouTube (https://www.youtube.com/c/SerginhoPicciani).

Gravado em plena pandemia, com todas as normas de seguranças, nos estúdios 2R e Century, em Jacarepaguá, o DVD tem direção geral de Fernanda Santos e musical de Julinho Santos (que já trabalhou como diretor musical de artistas como Gustavo Lins, Arlindo Cruz e Xande de Pilares).

O trabalho traz cinco músicas inéditas, além de 25 regravações de sucessos como "Lindo Sonho", "Pé na Areia" e "Samba de Arerê", entre outros. A primeira faixa contará com a participação dos integrantes do grupo 'Vou pro Sereno' e será uma compilação de três músicas: "Clareou", "Água de chuva no mar" e "Tá escrito".

Além deles, no projeto, Serginho Picciani cantará com outros ilustres convidados, como Renato da Rocinha, grupo Bom Gosto, o percussionista do grupo Pique Novo, Binho, e a mais especial de todas, da sua mãe, Dona Lenir, que já cantou em várias bandas de baile, do Rio de Janeiro, na música 'Ainda é tempo pra viver feliz', de Arlindo Cruz, Sombra e Sombrinha.

Criado em uma família de músicos, desde cedo, o artista já acompanhava sua mãe em apresentações. Ele ganhou o seu primeiro repinique, do tio Pelé, que tocou na bateria do mestre André, na Mocidade Independente de Padre Miguel. Mas foi após uma canja com amigos, no bar Compasso da Vila, no bairro de Vila Isabel, que recebeu o convite de Ratinho do Cavaco para gravar o seu primeiro CD, em 1995, com o grupo Só Se For Agora, lançado pela gravadora Atração.

Um ano depois, participou da banda da cantora Jovelina Pérola Negra. Em 1997, a convite do diretor e produtor musical Julinho Santos, começou a emprestar sua voz para alguns compositores, como: Adalto Magalha, Reinaldo Arias, Neném Chama, Adilson Gavião, Gilson Bernini, Xande de Pilares, Doc Santana, entre outros.

Em 2001, Serginho Picciani começou a trabalhar como corista ou backing vocal de diversas produções artísticas, assim como em bandas de artistas consagrados no cenário nacional. Em 2011, cantou na abertura dos jogos olímpicos mundiais, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Antes de seguir a carreira solo, o cantor também se apresentou por todo país com o grupo Dose Certa até decidir se desligar da banda. "Foi um período maravilhoso e cresci muito profissionalmente. Sou muito grato por tudo, mas não estava mais feliz", comenta Serginho, que interpretou, a frente do grupo, a música Verão pra te aquecer, na trilha sonora da nova novela das sete da TV Globo, 'Rock Story', em 2016.